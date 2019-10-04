В Сахалинской области жители аварийных домов будут платить за отопление в два раза меньше

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-04T10:15:57+03:00

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На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что с октября 2019 года жильцы аварийных домов будут платить за отопление в два раза меньше. Нововведение коснется около 20 тысяч человек. На 50 процентов меньше жильцы заплатят уже по квитанциям за октябрь. Это решение глава региона принял после многочисленных встреч с сахалинцами и курильчанами, которые озвучили этот вопрос.

— Я заходил в эти дома, своими глазами видел трещины в стенах, провалившийся пол. В таких условиях жить нельзя. Поэтому несправедливо, что одинаковые квитанции приходят людям, живущих в комфортных условиях и в непригодных домах, — подчеркнул Валерий Лимаренко.

Отметим, что на Сахалине и Курилах официально признано аварийным более 420 тысяч квадратных метров жилья. С перечнем проблемных домов в каждом районе можно ознакомиться в муниципальных администрациях.

По вопросам снижения платы за отопления сахалинцы и курильчане могут обратиться в ресурсоснабжающие организации, которые осуществляют начисления за потребленную тепловую энергию. Их контактные данные указаны на квитанциях.