Рада Украины планирует согласовать с Россией закон об особом статусе Донбасса

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-04T10:34:23+03:00

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Депутат фракции Рады «Слуга народа» и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что Рада Украины намерена согласовать с Россией проекты закона об особом статусе Донбасса.

- Все, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Раде эти законы, это будет не только решение Верховной рады, но это будет и согласованная с РФ позиция. И наши попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности, - заявил Яременко в интервью телеканала «112 Украина».

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ИСТОЧНИК KP.RU