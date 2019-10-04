В Сахалинской области родителям компенсируют расходы за продленку

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-04T11:20:45+03:00

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Выплаты смогут получать одинокие родители, малоимущие и многодетные семьи, родители детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Размер компенсации составит 30 процентов затрат на продленку. На эти цели в бюджете Сахалинской области в текущем году предусмотрено более четырех миллионов рублей. Компенсация распространяется только на государственные (муниципальные) образовательные учреждения.

Например, в южно-сахалинской гимназии №3 в продленке учатся 409 ребят, более 40 из них попадают под действие новой меры поддержки. Продленка действует и других образовательных учреждениях областного центра – начальной школе №7, СОШ № 6, 21, 26 и других.

Отметим, что группы продленного дня – дополнительная услуга по присмотру за ребенком. По закону образовательные учреждения самостоятельно принимают решение о необходимости ее открытия и определяют оплату.