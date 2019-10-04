Российское посольство в Иране проинформировано о задержании журналистки из РФ
В диппредставительстве заявили, что разбираются с ситуацией
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Посольство РФ Тегеране проинформировано о задержании российской журналистки Юлии Юзик в Иране. В диппредставительстве отметили, что занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.
- Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией, - коротко сказал ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU