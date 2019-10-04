Борис Джонсон получил приглашение на парад 75-летия Победы в Москве

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-04T11:59:42+03:00

Премьер пока не принял решение об ответе

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве. Политика позвали посмотреть на парад, устроенный по этому поводу. Посол Великобритании в России Лори Бристоу сообщил, что решение Джонсон примет позже.

- Да, премьер-министр получил приглашение на мероприятие в следующем году, посвященное окончанию Второй мировой войны, - подтвердил Бристоу.

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ИСТОЧНИК KP.RU