В Москве студент ограбил помощника депутата

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-04T12:18:13+03:00

Студент Андрей Балякин (на фото) сознался, что украл у помощника депутата iPhone Х. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В полицию обратился 29-летний Вячеслав Меренцев, помощник депутата Государственной Думы от партии ЛДПР Свищева Дмитрия Александровича. Мужчина сообщил оперативникам, что ночью 28 сентября отдыхал в кафе "Меридиан" рядом с Казанским вокзалом, когда вдруг обнаружил пропажу своего iPhone X. Потерять телефон Слава не мог и был уверен, что его украл кто-то из посетителей заведения.

Интуиция не подвела помощника депутата - полиция в считанные дни установила и задержала воришку.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже 3 октября на севере Москвы был задержан 18-летний студент "Московского колледжа архитектуры и градостроительства" Андрей Балякин. Парнишка сразу раскололся и сознался, что это именно он украл у помощника депутата его iPhone Х, тем самым причинив ущерб в размере 80 000 рублей", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время воришку отпустили под подписку о невыезде, он дома и ждет суда. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ - кража.

ИСТОЧНИК KP.RU