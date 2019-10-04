В Госдуме прокомментировали заявление Польши о российском газе

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-04T13:24:42+03:00

Депутат Валерий Селезнев считает, что Варшава в ближайшие годы продолжит сотрудничество с РФ

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Польша еще долгие годы будет пользоваться российским газом, поскольку для нее это экономически выгодно. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в ответ на заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что к 2022 году Варшава моет полностью отказаться от российского газа.

«Польша, как и любая другая страна, хочет выторговать себе выгодные условия. Думаю, что в перспективе долгих лет Варшава не откажется от российского газа. Политические заявления — это одно, а экономика — совсем другое», — цитирует депутата RT.

Селезнев добавил, что Польше выгодно предоставить своим гражданам доступный газ, поэтому руководство не будет принимать необдуманные решения.

Напомним, ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что к концу 2022 года Польша планирует полностью отказаться от российского газа.

ИСТОЧНИК KP.RU