В России в четырех города предотвратили теракты

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-04T14:19:01+03:00

Совершение преступлений планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже

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В четырех российских городах удалось предотвратить готовящиеся террористические акты. По словам секретаря Совета безопасности России Николае Патрушеве, их планировали провести в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

По данным ТАСС, за восемь месяцев текущего года в Центральном федеральном округе не допустили пять преступлений. По факту готовящихся терактов силовики задержали 152 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU