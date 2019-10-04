В России в четырех города предотвратили теракты
Совершение преступлений планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже
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В четырех российских городах удалось предотвратить готовящиеся террористические акты. По словам секретаря Совета безопасности России Николае Патрушеве, их планировали провести в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.
По данным ТАСС, за восемь месяцев текущего года в Центральном федеральном округе не допустили пять преступлений. По факту готовящихся терактов силовики задержали 152 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU