2019-10-04T14:23:09+03:00
Экономика

Центр «Мой бизнес» откроется в Южно-Сахалинске в середине октября

Об этом заявил на заседании инвестсовета губернатор Валерий Лимаренко
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: администрация Сахалинской областиФото: администрация Сахалинской области
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Налаживать и поддерживать диалог с бизнесом теперь станет легче. Уже в середине октября в Южно-Сахалинска откроется многопрофильный центр «Мой бизнес». Здесь предприниматели смогут оформлять документы, получать консультации экспертов в режиме «одного окна». Будет возможность и встречи с представителями власти.

- Для нас важно наладить постоянный диалог с предпринимателями. Только так мы сможем оперативно решать их проблемы. Центр «Мои документы» - значимый шаг в этом направлении работы. Мы постарались сделать его максимально удобным, и он практически готов к открытию, - отметил Валерий Лимаренко.

Кроме того, губернатор напомнил бизнесменам о портале «Бизнес.Сахалин.онлайн». Он позволяет юридическим лицам сообщать о проблемах через интернет. С начала работы сервиса свои вопросы на сайте оставили более 90 островных предпринимателей, большинство из которых уже получили ответы.

- Сайт очень удобный. Однако следует добавить несколько новых разделов. Важно, чтобы предприниматели видели реальные примеры решения вопросов. Сервис должен стать настоящим маршрутизатором по решению проблем бизнеса. Будем работать в этом направлении, - рассказал заместитель председатель регионального правительства Сергей Байдаков.

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