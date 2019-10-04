Появилось видео столкновения «Мерседеса» с грузовиком
На Цветном Бульваре в Москве иномарка влетела в грузовик. Авария произошла днем 4 октября. По версии полицейских, «Мерседес» выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Водитель хотел проскочить, но не успел. Его «остановил» грузовик, который двигался на разрешающий сигнал. В итоге легковушка задела большегруз.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, в ДТП есть пострадавшие. Все они находились в салоне «Мерседеса». Водитель грузовика от помощи врачей отказался.
Ранее сайт kp.ru писал о еще одном нарушителе правил дорожного движения. Правда, водитель BMW в аварию, к счастью, не попал, но заставил полицейских погоняться за ним по ночной столице. Патрульная машина преследовала дорогую иномарку 3,5 часа. Когад водитель все-таки решил остановиться, оказалось, в багажнике авто лежит целый набор номерных знаков. Фальшивыми оказались и те номера, что прикреплены были на BMW. За рулем машины был сын топ-менеджера одной из крупных российских компаний.
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ИСТОЧНИК KP.RU