Появилось видео столкновения «Мерседеса» с грузовиком

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-04T15:15:39+03:00

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На Цветном Бульваре в Москве иномарка влетела в грузовик. Авария произошла днем 4 октября. По версии полицейских, «Мерседес» выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Водитель хотел проскочить, но не успел. Его «остановил» грузовик, который двигался на разрешающий сигнал. В итоге легковушка задела большегруз.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, в ДТП есть пострадавшие. Все они находились в салоне «Мерседеса». Водитель грузовика от помощи врачей отказался.

Ранее сайт kp.ru писал о еще одном нарушителе правил дорожного движения. Правда, водитель BMW в аварию, к счастью, не попал, но заставил полицейских погоняться за ним по ночной столице. Патрульная машина преследовала дорогую иномарку 3,5 часа. Когад водитель все-таки решил остановиться, оказалось, в багажнике авто лежит целый набор номерных знаков. Фальшивыми оказались и те номера, что прикреплены были на BMW. За рулем машины был сын топ-менеджера одной из крупных российских компаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735874" frameborder="0"></iframe> Гелендваген врезался в микроавтобус в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU