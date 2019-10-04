2019-10-04T15:26:30+03:00
В мире

Число погибших от курения вейпов в США выросло до 18 человек

Еще тысяча пациентов с болезнями легких находится на лечении
Юлия САЛЬНИКОВА
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От курения вейпов страдают в первую очередь легкиеОт курения вейпов страдают в первую очередь легкиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США уже 18 человек скончались в результате увлечения вейпингом. Такие цифры приводит Центр по контролю и профилактике заболеваний страны. Число заболевших при этом превышает одну тысячу человек. Доклад был опубликован на официальном сайте организации Centers for Disease Control and Prevention.

Случаи гибели от курения вейпов зарегистрированы в 15 штатах. Большинство заболевших – мужчины до 35 лет. Около 16 процентов – подростки, которым не исполнилось и 18 лет. Причиной заболеваний медики считают состав смеси, которую вдыхают курильщики. Пары содержат масла, оседающие в легких. Стенки внутреннего органа буквально покрываются пленкой, из-за чего пациент сначала начинает испытывать проблемы с дыханием, в случае длительного курения вейпов может наступить гибель человека.

Врач из СШа показал, как выглядят легкие вейпера. Снимки легких молодых людей не соответствуют возрасту пациента - у 16-летних курильщиков внутренние органы больше похожи на легкие 60-летних стариков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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