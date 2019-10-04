Задержанная в Иране российская журналистка не сообщала посольству РФ о проблемах
Посольство в РФ в Иране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик, которую накануне задержали в Тегеране, не информировала диппредставительство о проблемах. Своим близким она сказала, что у нее изъяли паспорт при прилете в страну. Более того, как заявил пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко, журналистка ожидала, что в исламской республике ее ждут проблемы.
- Мы предпримем и предпринимаем все необходимые шаги для прояснения ситуации. Хотелось бы также добавить, что гражданка Юзик не проинформировала о своем приезде в Тегеран, хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами, ни о возникших у нее сложностях с изъятием паспорта, - сказал в разговоре с РИА Новости Ганенко.
Сайт kp.ru писал ранее о задержании журналистки Юлии Юзик в Иране. Сообщалось, что посольство проинформировано и разбирается в случившемся.
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Российское посольство в Иране проинформировано о задержании журналистки из РФ. В диппредставительстве заявили, что разбираются с ситуацией (подробности)
Журналистку Юлию Юзик задержали в Иране
Российское посольство разбирается в случившемся (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU