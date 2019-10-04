Задержанная в Иране российская журналистка не сообщала посольству РФ о проблемах

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-04T15:30:22+03:00

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Посольство в РФ в Иране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик, которую накануне задержали в Тегеране, не информировала диппредставительство о проблемах. Своим близким она сказала, что у нее изъяли паспорт при прилете в страну. Более того, как заявил пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко, журналистка ожидала, что в исламской республике ее ждут проблемы.

- Мы предпримем и предпринимаем все необходимые шаги для прояснения ситуации. Хотелось бы также добавить, что гражданка Юзик не проинформировала о своем приезде в Тегеран, хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами, ни о возникших у нее сложностях с изъятием паспорта, - сказал в разговоре с РИА Новости Ганенко.

Сайт kp.ru писал ранее о задержании журналистки Юлии Юзик в Иране. Сообщалось, что посольство проинформировано и разбирается в случившемся.

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Журналистку Юлию Юзик задержали в Иране

Российское посольство разбирается в случившемся (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU