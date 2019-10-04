Волкер больше девяти часов давал показания Конгрессу США по делу об импичменте Трампа

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-04T15:56:33+03:00

Бывший посол США в Украине сообщил, что призывал киевские власти не вмешиваться в американскую политику

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Бывший посол США в Украине Курт Волкер вызван на допрос в Конгресс США по делу об импичменте Трампа. Со следователями Палаты он общался за закрытыми дверями больше девяти часов, как сообщает CNN. Издание сообщает со ссылкой на свои источники, что Волкер просил власти Украины не вмешиваться в политику США.

Это было до того, как состоялся звонок Трампа Зеленскому. Напомним, именно эти переговоры положили начало процедуры импичмента Дональда Трампа. Анонимный информатор доложил, что в разговоре американский президент оказывал давление на украинского коллегу, настаивая на расследовании дела Байдена. В обмен Трамп обещал Зеленскому финансовую помощь. Шумиха вокруг телефонной беседы вынудила главу Белого Дома опубликовать расшифровку переговоров.

Допрос Волкера, как пишут CNN, подтверждает, что бывший посол США давал украинским властям, как "реагировать" на требования Трампа - ранее об этом сообщил анонимный информатор.

ИСТОЧНИК KP.RU