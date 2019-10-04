В Альпах россиянка сорвалась со скалы на велосипеде

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-04T16:15:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Словении 4 октября погибла туристка из России. Женщина в компании четырех друзей поднималась по склону в Альпах на велосипеде. Она замыкала колонну. На одном из поворотов, велосипедистка не справилась с управлением и упала вниз. Друзья вызвали спасателей. Но когда медики прибыли на место, женщина уже была мертва.

Как сообщает газета Delo, происшествие произошло в окрестностях перевала Мангартско-Седло. Погибшей было 33 года.

В марте 2019 года во французских Альпах погиб еще один турист из России. Лыжник упал в ущелье с 300-метровой высоты. Момочь ему не смогли, 35-летний россиянин погиб на месте.

Трое россиян погибли в Италии во время катания на лыжах в Альпах - компани. экстремалов накрыла лавина. По сообщениям местных властей, туристы катались вне официальных горнолыжных трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU