В Альпах россиянка сорвалась со скалы на велосипеде
В Словении 4 октября погибла туристка из России. Женщина в компании четырех друзей поднималась по склону в Альпах на велосипеде. Она замыкала колонну. На одном из поворотов, велосипедистка не справилась с управлением и упала вниз. Друзья вызвали спасателей. Но когда медики прибыли на место, женщина уже была мертва.
Как сообщает газета Delo, происшествие произошло в окрестностях перевала Мангартско-Седло. Погибшей было 33 года.
В марте 2019 года во французских Альпах погиб еще один турист из России. Лыжник упал в ущелье с 300-метровой высоты. Момочь ему не смогли, 35-летний россиянин погиб на месте.
Трое россиян погибли в Италии во время катания на лыжах в Альпах - компани. экстремалов накрыла лавина. По сообщениям местных властей, туристы катались вне официальных горнолыжных трасс.
ИСТОЧНИК KP.RU