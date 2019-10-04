Ребенок из Украины получил дозу облучения в польском пункте пропуска через границу

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-04T16:30:37+03:00

Он остался без присмотра и попал в ленту для сканирования багажа

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При переходе польской границы юный житель Украины получил дозу гаммы - облучения. Налоговая палата Жешува сообщает, что ребенок направлялся в Польшу из Украины с родителями. На пограничном переходе в Корчевой украинцы проходили досмотр. Родители поставили багаж на ленту для сканирования и на время потеряли ребенка из вида. Тем временем малыш забрался на ленту. Систему остановили, когда он уже получил дозу облучения в 100 микрозивертам. Нормальный радиационный фон от 10 до 20 микрозивертам, от 20 до 60 - допустимый, от 60 до 120 - повышенный.

- Один ребенок, который вместе с родителями ехал в Польшу из Украины, остался без опеки и зашел на ленту, по которой перемещается проверяемый багаж, - приводит слова представителя Налоговой палаты Эдыты Хабовской РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что доза облучения была небольшой.

ИСТОЧНИК KP.RU