Ребенок из Украины получил дозу облучения в польском пункте пропуска через границу
При переходе польской границы юный житель Украины получил дозу гаммы - облучения. Налоговая палата Жешува сообщает, что ребенок направлялся в Польшу из Украины с родителями. На пограничном переходе в Корчевой украинцы проходили досмотр. Родители поставили багаж на ленту для сканирования и на время потеряли ребенка из вида. Тем временем малыш забрался на ленту. Систему остановили, когда он уже получил дозу облучения в 100 микрозивертам. Нормальный радиационный фон от 10 до 20 микрозивертам, от 20 до 60 - допустимый, от 60 до 120 - повышенный.
- Один ребенок, который вместе с родителями ехал в Польшу из Украины, остался без опеки и зашел на ленту, по которой перемещается проверяемый багаж, - приводит слова представителя Налоговой палаты Эдыты Хабовской РИА Новости.
В ведомстве сообщили, что доза облучения была небольшой.
ИСТОЧНИК KP.RU