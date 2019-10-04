2019-10-04T16:30:37+03:00
В мире

Ребенок из Украины получил дозу облучения в польском пункте пропуска через границу

Он остался без присмотра и попал в ленту для сканирования багажа
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
ЧП произошло на польском пункте пропуска через границуЧП произошло на польском пункте пропуска через границуФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

При переходе польской границы юный житель Украины получил дозу гаммы - облучения. Налоговая палата Жешува сообщает, что ребенок направлялся в Польшу из Украины с родителями. На пограничном переходе в Корчевой украинцы проходили досмотр. Родители поставили багаж на ленту для сканирования и на время потеряли ребенка из вида. Тем временем малыш забрался на ленту. Систему остановили, когда он уже получил дозу облучения в 100 микрозивертам. Нормальный радиационный фон от 10 до 20 микрозивертам, от 20 до 60 - допустимый, от 60 до 120 - повышенный.

- Один ребенок, который вместе с родителями ехал в Польшу из Украины, остался без опеки и зашел на ленту, по которой перемещается проверяемый багаж, - приводит слова представителя Налоговой палаты Эдыты Хабовской РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что доза облучения была небольшой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дипломат рассказал о сложностях переноса Генассамблеи ООН в Европу
Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира
В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены
Лукашенко на встрече с Зеленским назвал Украину Россией
Трамп готов просить иностранной помощи «ради борьбы с коррупцией»
В Альпах россиянка сорвалась со скалы на велосипеде
Волкер больше девяти часов давал показания Конгрессу США по делу об импичменте Трампа
На журналистку напала толпа митингующих и облила водкой
Задержанная в Иране российская журналистка не сообщала посольству РФ о проблемах
Число погибших от курения вейпов в США выросло до 18 человек
Появилось видео столкновения «Мерседеса» с грузовиком
Найден быстрый способ вылечить рак
Песков прокомментировал результаты исследования о падении доходов среднего класса
В России в четырех города предотвратили теракты
Адвокаты блогера Синицы пожалуются в Страсбургский суд