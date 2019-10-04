Трамп готов просить иностранной помощи «ради борьбы с коррупцией»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-04T16:39:40+03:00

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Дональд Трамп объявил о своей готовности просить помощи у иностранных государств для борьбы с коррупцией в США. На это американский лидер готов пойти ради долга, который возложен на него, как на президента. Напомним, просьба к Владимиру Зеленскому о расследовании «дела Байдена» обернулась для Трампа началом процедуры импичмента. Демократы увидели в беседе глав стран попытку главы Белого Дома надавать на своего украинского коллегу. Трамп обвинения отрицал, а теперь открыто выступил с заявлением о готовности просить и других президентов о помощи%

- Мой долг как президента – положить конец коррупции, даже если это означает попросить помощи иностранного государства или государств, -написал Трамп в твиттер.

Президент США добавил, что дело не в политике и никак не связано в с политической кампанией против Байдена, которого политологи считают главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах.

Ранее Байден обвинил президента США в желании заручиться иностранной поддержкой перед выборами.

ИСТОЧНИК KP.RU