Трамп готов просить иностранной помощи «ради борьбы с коррупцией»
Дональд Трамп объявил о своей готовности просить помощи у иностранных государств для борьбы с коррупцией в США. На это американский лидер готов пойти ради долга, который возложен на него, как на президента. Напомним, просьба к Владимиру Зеленскому о расследовании «дела Байдена» обернулась для Трампа началом процедуры импичмента. Демократы увидели в беседе глав стран попытку главы Белого Дома надавать на своего украинского коллегу. Трамп обвинения отрицал, а теперь открыто выступил с заявлением о готовности просить и других президентов о помощи%
- Мой долг как президента – положить конец коррупции, даже если это означает попросить помощи иностранного государства или государств, -написал Трамп в твиттер.
Президент США добавил, что дело не в политике и никак не связано в с политической кампанией против Байдена, которого политологи считают главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах.
Ранее Байден обвинил президента США в желании заручиться иностранной поддержкой перед выборами.
ИСТОЧНИК KP.RU