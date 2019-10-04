2019-10-04T16:59:34+03:00
Общество

В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены

Такое решение вынес суд Северной Каролины
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Житель Северной Каролины отсудил 750 тысяч долларов у любовника женыЖитель Северной Каролины отсудил 750 тысяч долларов у любовника женыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Северной Каролины подал в суд на любовника жена и отсудил у него 750 тысяч долларов.

Кевин Ховард прожил со своей супругой 12 лет. Однако в один момент жена попросила его о разводе. Пытаясь спасти отношения, пара еще некоторое время ходила к семейному психологу, но это не помогло. Отчаявшись, Кевин решил нанять частного детектива, чтобы следить за женой. Вскоре выяснилось, что супруга уже долгое время изменяет ему с коллегой по работе.

Не долго думая, Кевин подал на любовника жены в суд, обвинив его в «целенаправленном вмешательстве в брачные отношения». В большинстве штатов такой закон уже давно отменен, однако в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине все еще продолжает действовать, чем и воспользовался Ховард. Ему удалось отсудить у любовника жены 750 тысяч долларов. Правда сам он уверяет, что дело было не в деньгах .

- Я верю в святость брака, - заявил Кевин местному изданию WITN.

ИСТОЧНИК KP.RU

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