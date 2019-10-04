2019-10-04T17:12:35+03:00
В мире

Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира

Награду шведская экоактивистка разделила с правозащитницей из Камеруна
Юлия САЛЬНИКОВА
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Грета Тунберг не побоялась отчитать президентов с трибуны ГА ООНГрета Тунберг не побоялась отчитать президентов с трибуны ГА ООНФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг получила премию международной организации KidsRights. Победителей выбирали из 137 претендентов, заявки на конкурс присылали волонтеры, активисты и правозащитники из 56 стран. Детская премия мира достанется в этом году двум людям. Награду разделят между собой Грета Тунберг и правозащитница из Камеруна Дивина Малум.

Ежегодная премия присуждается детям, которые борются за свои права, за экологию и реализуют социально важные проекты.

- Влияние как Греты, так и Дивины на будущее многих детей очевидо, они являются полноправными лауреатами Международной детской премии мира за 2019 год, - сказал Марк Даллаерт, основатель KidsRights.

Напомним, Грета Тунберг выступила с трибуны ГА ООН и обвинила мировых лидеров в «украденном детстве» и бездействии в вопросах экологии.

Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ИСТОЧНИК KP.RU

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