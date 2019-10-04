2019-10-04T17:12:40+03:00
В мире

Дипломат рассказал о сложностях переноса Генассамблеи ООН в Европу

Он напомнил об огромных финансовых затратах на организацию мероприятия
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперты оценили возможность переноса сессии первого комитета Генассамблеи ООН из СШАЭксперты оценили возможность переноса сессии первого комитета Генассамблеи ООН из СШАФото: REUTERS
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Перенести сессии первого комитета Генассамблеи ООН будет сложно как в политическом, так и в экономическом плане. Такое мнение выразил чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь. Эксперт добавил, что кроме первого комитета есть смысл переносить саму штаб-квартиру ООН, а это уже совершенно иной уровень затрат.

«Давайте тогда переносить штаб-квартиру в другое государство, куда-нибудь в Европу. Можно представить, какая это работа, какие это деньги. Здесь еще материальная сторона вопроса. Нужно готовить целую систему зданий, транспорта, всего остального. Нужно согласие большинства государств», - цитирует дипломата ИА НСН.

Кроме того эксперт считает, что сама Америка не захочет уступать и будет препятствовать переносу штаб-квартиры из Нью-Йорка.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков предложил перенести заседания Генассамблеи ООН из Америки в какой-нибудь европейский город, например, в Вену или Женеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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