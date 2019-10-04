Дмитрий Киселев: “Любим Украину дальше»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-04T17:20:00+03:00

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Известный журналист и телеведущий Дмитрий Киселев в эфире радио «Комсомольская правда» ответил на вопрос: Стоит ли жертвовать рейтингами эфира, чтобы не выставлять Украину в нехорошем свете?

- Президент подчеркнул, что мы по-доброму относимся к украинскому народу, если быть точным. При чем здесь жертвовать? Считаю нам надо поддержать нашу любовь к братскому народу, тут я не вижу никакого противоречия. Любим Украину и украинский народ дальше! Наблюдаем кто и как ими руководит и сочувствуем.

Напомним, что президент России Владимир Путин попросил телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете. С таким заявлением лидер Российского государства выступил на полях международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходил в Сочи с 30 сентября по 3 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU