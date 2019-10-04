2019-10-04T18:52:48+03:00
Политика

Новак: Шансы на прокладку "Северного потока-2" в водах Дании сохраняются

Если же страна не даст согласия, то трубопровод проложат по другому маршруту
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Шансы на прокладку "Северного потока-2" в водах Дании все еще сохраняютсяШансы на прокладку "Северного потока-2" в водах Дании все еще сохраняютсяФото: REUTERS
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Дания остается единственной страной, которая до сих пор не выдала разрешения на строительство «Северного потока-2». Не смотря на то, что все сроки уже истекли, шансы на прокладку водопровода в водах Дании все еще сохраняются. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

- Соответствующая заявка была подана, и уже сроки фактически прошли рассмотрения этой заявки. Мы также надеемся и считаем, что такое решение должно состояться, поскольку никаких противоречий нет и никаких проблем, которые позволили бы отказать в заявке, - заявил он в интервью Business fm.

Однако возможен и такой вариант, что Дания все же откажет в строительстве. В этом случае «Северный поток-2» проложат по другому маршруту. Безусловно, это будет несколько дороже и займет больше времени, но газопровод в любом случае будет построен.

Напомним, строительство «Северного потока-2» завершено уже на 83%. Трубопровод будет тянуться от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Газ планируют пустить по трубам до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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