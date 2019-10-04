Новак: Шансы на прокладку "Северного потока-2" в водах Дании сохраняются
Дания остается единственной страной, которая до сих пор не выдала разрешения на строительство «Северного потока-2». Не смотря на то, что все сроки уже истекли, шансы на прокладку водопровода в водах Дании все еще сохраняются. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
- Соответствующая заявка была подана, и уже сроки фактически прошли рассмотрения этой заявки. Мы также надеемся и считаем, что такое решение должно состояться, поскольку никаких противоречий нет и никаких проблем, которые позволили бы отказать в заявке, - заявил он в интервью Business fm.
Однако возможен и такой вариант, что Дания все же откажет в строительстве. В этом случае «Северный поток-2» проложат по другому маршруту. Безусловно, это будет несколько дороже и займет больше времени, но газопровод в любом случае будет построен.
Напомним, строительство «Северного потока-2» завершено уже на 83%. Трубопровод будет тянуться от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Газ планируют пустить по трубам до конца текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU