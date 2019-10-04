Скандального телеведущего Георгия Габунию вызвали на допрос в прокуратуру Грузии
Уволенного с телеканала «Рустави-2» ведущего Георгия Габунию вызвали на допрос в прокуратуру Грузии. Решение о его увольнении принято после скандала, который устроил в прямом эфире журналист. Он нецензурно выражался в адрес президента России. Однако, в прокуратуру его пригласили не по этому делу. В понедельник 7 октября Габуния даст показания по делу о хищениях на «Рустави-2».
В пресс-службе прокуратуры Грузии корреспондентам «ТАСС» сообщили, что речь идет о присвоении денег в крупном размере с использованием служебного положения и сокрытии имущества.
Показания по делу уже дали глава информационной службы телеканала Георгий Лаперашвили и экс-телеведущий, Заал Удумашвили. Бывшего генерального директора обвиняют в присвоении почти двух миллионов долларов, принадлежащих компании. Ника Гварамия, как предполагает следствие, «отмывал» деньги через фирмы приятелей.
ИСТОЧНИК KP.RU