2019-10-04T18:59:53+03:00
В мире

Эффект «колонны Добкина»: Еще один украинский депутат отличился странным поведением в Верховной Раде

После визита за мраморную колонну Николай Тищенко метался из стороны в сторону, тер нос, а после пытался проголосовать по выключенной системе
Юлия САЛЬНИКОВА
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видео опубликовал ютуб канал TVgolosnarodaвидео опубликовал ютуб канал TVgolosnarodaФото: Кадр видео
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В украинской Верховной Раде «колонна Добкина» стала мистическим местом. Вот уже второй депутат, оказываясь за ней на пару минут, выходит «другим человеком».

Известность колонне принес народный депутат Дмитрий Добкин. Он любил уединяться вдали от коллег во время заседаний верховной Рады. Но зато когда возвращался, выглядел гораздо бодрее себя самого десять минут назад: строил гримасы, тер микрофон, смотрел на жизнь расширенными зрачками. Журналисты заметили, как Добкин что-то проглотил и запил водой за колонной.

После ухода из Рады этого депутата колонна долго не оставалась свободной. Вскоре за ней спрятался еще один народный избранник. Видеозапись прогулки Николая Тищенко из партии «Слуги народа» опубликовал ютуб-канал TVgolosnaroda.

Тищенко также, как и Добкин пробыл за колонной некоторое время, а по возвращении стал вести себя странно. Он ходил из стороны в сторону, тер нос. В конце концов решил немного поработать и стал нажимать на кнопку для голосований, когда голосование никакое не проводилось и вообще, система для голосования была отключена.

Нардеп Тищенко прятался за колонной в Раде и вел себя как Добкин.Замглавы фракции партии "Слуга народа" Николай Тищенко вел себя странно, метался из стороны в сторону, прятался за колонной, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе Рада за Законы

ИСТОЧНИК KP.RU

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