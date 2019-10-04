Трамп ввел безвизовый режим с Польшей

СЕГОДНЯ 19:12 2019-10-04T19:18:31+03:00

Договоренность об этом была достигнута с президентом Польши еще в сентябре

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Трамп подписал документы о введении безвизового режима для граждан Польши. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в пятницу 4 октября. Он уточнил, что речь идет о полной отмене виз – это значит, что полякам достаточно для въезда в США только загранпаспорта. Тоже самое касается и американцев, которые захотят отправиться в Польшу.

Разговоры о введении безвизового режима начались с конца сентября 2019 года, когда президент Польши Анжей Дуда прилетал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Как сообщает RT, безвизовый въезд могут ввести до конца 2019 года.

Сайт kp.ru писал, что Евросоюз с 2021 года планирует ввести визовый режим с США. На такие меры страны Европы пойдут для усиления безопасности. Американцам чтобы попасть в Европу, придется оформлять въездные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU