2019-10-04T19:38:17+03:00
В мире

Иранские хакеры пытались взломать аккаунты одного из кандидатов в президенты США

Об этом сообщает компания Microsoft
Юлия САЛЬНИКОВА
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Атаку совершили якобы хакеры из ИранаАтаку совершили якобы хакеры из ИранаФото: REUTERS
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Компания Microsoft сообщила об атаках хакеров на аккаунты в соцсетях одного из кандидатов в президенты США. О ком именно речь, представители организации, не уточняют. Известно, что взломщики территориально находились на территории Ирана.

Ранее хакеры смогли получить доступ к сайту Дональда Трампа и разместили на главной сранице фотографию его соперницы по президентским выборам Хиллари Клинтон. Причем она была изображена в роди президента.

Нередко американцы ищут при попытках взлома страниц и сайтов след русских. Так, кибер-взломщиков из России в США обвинили в атаке на странички в интернете американских энергетических компаний в 2018 году. Тогда от действий хакеров пострадали сотни предприятий США.

В том же году группа неустановленных программистов получила доступ к данным банковских карт пяти миллионов граждан США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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