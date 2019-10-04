Иранские хакеры пытались взломать аккаунты одного из кандидатов в президенты США

СЕГОДНЯ 19:32 2019-10-04T19:38:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания Microsoft сообщила об атаках хакеров на аккаунты в соцсетях одного из кандидатов в президенты США. О ком именно речь, представители организации, не уточняют. Известно, что взломщики территориально находились на территории Ирана.

Ранее хакеры смогли получить доступ к сайту Дональда Трампа и разместили на главной сранице фотографию его соперницы по президентским выборам Хиллари Клинтон. Причем она была изображена в роди президента.

Нередко американцы ищут при попытках взлома страниц и сайтов след русских. Так, кибер-взломщиков из России в США обвинили в атаке на странички в интернете американских энергетических компаний в 2018 году. Тогда от действий хакеров пострадали сотни предприятий США.

В том же году группа неустановленных программистов получила доступ к данным банковских карт пяти миллионов граждан США.

ИСТОЧНИК KP.RU