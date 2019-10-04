В Тюмени стартует мегапроект: нейрохирургический симпозиум соберет ведущих специалистов со всего мира

СЕГОДНЯ 19:37 2019-10-04T19:42:19+03:00

С 2016 года на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени открыта и работает единственная в стране кафедра нейрохирургии Института профессионального образования Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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С 8 по 12 октября Тюмень готовится принять около 150 ведущих специалистов по нейрохирургии. В числе гостей не только врачи из Китая, но и из Бразилии, США, Франции и других стран. Российско-Китайский симпозиум по нейрохирургии под эгидой Asian Congress of Neurological Surgeons, а также совместное заседание Общего собрания Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» организовано под патронажем правительства Тюменской области и лично губернатора. Александр Моор не раз заявлял в своих интервью, что область делает ставку на качественную медицину и готовы вкладывать и интеллектуальный потенциал, и финансовые ресурсы для развития медицинской науки.

В рамках симпозиума планируется проведение лекций, мастер-классов и показательных операций по актуальным вопросам нейрохирургии (эндоскопическая нейрохирургия, хирургия эпилепсии, хирургия основания черепа). Лекции и практические мастер-классы пройдут в Федеральном центре нейрохирургии и на территории морфологического центра города.

С 2016 года на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени открыта и работает единственная в стране кафедра нейрохирургии Института профессионального образования Первого МГМУим.И.М.Сеченова. К слову, эта единственная кафедра, которая расположена за тысячи километров от основного института. Напомним, симпозиум проводится под патронажем Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов, которая была создана по инициативе Владимира Путина и Си Цзиньпина. В настоящее время РКАМУ объединяет 110 лучших медицинских вузов РФ и КНР, и число их растет.

ИСТОЧНИК KP.RU