2019-10-04T20:01:43+03:00
В мире

По делу задержанного в Неаполе Коршунова арестовали гражданина Италии

Об этом сообщает Минюст США
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россиянин больше месяца находится под арестом в ИталииРоссиянин больше месяца находится под арестом в ИталииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В «деле Коршунова», который был задержан по запросу США в Неаполе, появился второй фигурант. Как сообщили в министерстве юстиции США, это гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки. Он был арестован 2 октября также по американскому запросу. В чем обвиняют итальянца, в ведомстве не сообщают.

Напомним, российский топ-менеджер Сергей Коршунов, находится под арестом с 30 августа. Американская сторона подозревает его в «сговоре с целью хищения коммерческих секретов». В Объединенной двигателестроительной корпорации, где россиянин работал директором по развитию бизнеса, обвинения считают провокацией. В компании настаивают на невиновности Коршунова, тем не менее, он больше месяца находится под арестом.

К расследованию дела подключились российские дипломаты, которых, спустя почти неделю после задержания, все-таки пустили к Сергею Коршунову.

Россиянина могут экстрадировать из Италии в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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