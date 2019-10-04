Умерла звезда сериалов «Джулия» и «Династия» Дайан Кэрролл

СЕГОДНЯ 20:55 2019-10-04T20:56:41+03:00

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На 85-году жизни скончалась известная американская певица и актриса Дайан Кэррол. Зрителю она запомнилась по ситкому «Джулия». Ее роль стала прорывом не только из-за талантливой игры и сценария – Кэррол была первой темнокожей актрисой, которой доверили главную роль. Причем эта роль в сериале никак не была связана с расовыми дискриминациями. Дайн Кэрролл сыграла обычную женщину со своими семейными проблемами. Сериал показывали в прайм-тайм и «Джулия» стала сериалом очень популярным не только в Америке, но и за пределами страны.

Дочь актрисы, Сюзанна Кей, рассказала, что у Кэррол была онкология. Много лет она пыталась победить болезнь, но 4 октября она скончалась в кругу семьи в своем доме.

За свою карьеру Кэрролл записала несколько альбомов и в 2008 году написала мемуары. Четыре раза она была замужем. Один раз номинировалась на «Оскар» за роль в фильме «Клодин».

Зритель полюбил Дайан Кэррол также по сериалу «Династия». В 2011 году звезда ее имени появилась в Зале славы телевидения.

ИСТОЧНИК KP.RU