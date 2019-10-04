При падении строительной люльки в Москве погиб рабочий

СЕГОДНЯ 21:05 2019-10-04T21:09:38+03:00

Кабинка с рабочими упала с высоты пятого этажа Фото: Кадр видео

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В Москве при ремонте дома на улице Булатниковской упала строительная люлька. Источник в правоохранительных органах сообщает, что погиб один человек, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Рабочие проводили ремонт фасада на высоте пятого этажа. По неизвестной причине конструкция с людьми полетела вниз.

Правоохранительные органы проверяют, соблюдали сотрудники строительной компании технику безопасности и не нарушили ли правила крепежа сооружения для ремонта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735951" frameborder="0"></iframe> На Болтниковской улице с высоты пятого этажа упала люлька с рабочими.

В момент падения, к счастью, никого из жителей девятиэтажки внизу не оказалось.

По факту гибели мужчины следователи проводят проверку.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - приводит комментарий представителя следственного комитета "ТАСС".

ИСТОЧНИК KP.RU