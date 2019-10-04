2019-10-04T21:09:38+03:00
Происшествия

При падении строительной люльки в Москве погиб рабочий

Два человека пострадали
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кабинка с рабочими упала с высоты пятого этажаКабинка с рабочими упала с высоты пятого этажаФото: Кадр видео
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В Москве при ремонте дома на улице Булатниковской упала строительная люлька. Источник в правоохранительных органах сообщает, что погиб один человек, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Рабочие проводили ремонт фасада на высоте пятого этажа. По неизвестной причине конструкция с людьми полетела вниз.

Правоохранительные органы проверяют, соблюдали сотрудники строительной компании технику безопасности и не нарушили ли правила крепежа сооружения для ремонта.

На Болтниковской улице с высоты пятого этажа упала люлька с рабочими.

В момент падения, к счастью, никого из жителей девятиэтажки внизу не оказалось.

По факту гибели мужчины следователи проводят проверку.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - приводит комментарий представителя следственного комитета "ТАСС".

ИСТОЧНИК KP.RU

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