Суд арестовал квартиры фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok

СЕГОДНЯ 21:35 2019-10-04T21:41:51+03:00

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Шесть фигурантов по делу о мошенничестве крупнейшей инвестиционной компанией Baring Vostok лишились активов. Суд наложил арест на собственность обвиняемых, в том числе и на их квартиры. Напомним, основателя компании Майкл Калви, а также отраслевых директоров фирмы и партнеров, задержали по подозрению в хищении крупной суммы денег у банка «Восточный». Речь идет о сумме в 2,5 милиардов рублей.

В СИЗО в настоящее время находятся только трое из них, включая Калви. Бизнесмены вину за семь месяцев, что идет следствие, не признали. По их версии истоки у всей этой истории кроются в конфликте между акционерами.

- Суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег, пока они не могут финансово поддерживать свою семью, — приводит сообщение представителей Baring Vostok «Ведомости».

ИСТОЧНИК KP.RU