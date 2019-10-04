2019-10-04T21:59:03+03:00
В мире

В Гонконге 14-летний участник протестов поучил пулевое ранение

Протестующие поджигают магазины и перекрывают дороги после закона о запрете ношения масок
Юлия САЛЬНИКОВА
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Власти страны приняли закон о запрете ношения масокВласти страны приняли закон о запрете ношения масокФото: REUTERS
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Во время антиправительственных митингов в Гонконге 14-летний подросток получил пулевое ранение. Медики доставили мальчика в больницу, но установить, кто выстрелил в ребенка, невозможно. Это могли быть ка сотрудники полиции, пытавшиеся успокоить демонстрантов

, так и сами радикально настроенные граждане. В ночь на 4 октября люди вновь вышли на улицы с требованием отменить «закон о противогазе». Так назвали принятый правительством закон о запрете ношения масок, скрывающих лицо во время акций протестов.

Газета South China Morning Post сообщает, что протестующие разгромили и подожгли десятки магазинов. Они перекрывают дороги, в том числе заставили остановить железнодорожный транспорт.

Полицейские ожидали новой волны реакции протестующих на закон. Однако, первые несколько часов во многих районах демонстранты беспрепятственно крушили здания и улицы, поскольку отряды полиции не выходили на борьбу с протестантами.

Беспорядки в Гонконге начались из-за закона об экстрадиции. Власти в итоге пошли навстречу протестующим и отменили принятое ранее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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