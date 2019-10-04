Дамы, на выход: В НАСА определились с первым «женским» выходом в открытый космос

СЕГОДНЯ 22:09 2019-10-04T22:18:28+03:00

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В НАСА назвали дату первого "женского" выхода в открытый космос. До конца года планируется провести десять «выходов» за пределы МКС, один из них поручено провести женщинам-астронавтам. Кристина Кук и Джессика Мейр станут первыми женщинами, которые окажутся в открытом космосе без мужчин-космонавтов, как сообщает РИА Новости. Это станет событием, поскольку раньше чисто женских выходов в космос не было.

Но американкам все равно не побить рекорд Светланы Савицой. Именно она 25 августа 1984 года стала первой женщиной, которая вышла в открытый космос, где пробыла 3 часа 35 минут.

Первые пять выходов в космос в 2019 году, как сообщает НАСА, будут посвящены замене солнечных батарей. Первый из десяти выходов запланирован на 6 октября. Женская команда астронавтов покинем МКС и пробудет некоторое время в открытом космосе 21 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU