2019-10-04T22:30:03+03:00
В мире

Модель обвинила Люка Бессона в изнасиловании с применением снотворного

Год назад суд отклонил иск женщины, не найдя доказательства преступления
Юлия САЛЬНИКОВА
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Люк БессонЛюк БессонФото: Михаил ФРОЛОВ
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Модель Сэнд Ван Рой во второй раз обращается в суд с заявлением на Люка Бессона. Женщина уверяет, что 10 мая 2018 года в гостинице «Бристоль» в Париже известный режиссер напоил ее снотворным и изнасиловал. Бессон все обвинения отрицал. На сторону режиссера встал суд, поскольку следствие за девять месяцев расследования так и не нашло доказательства вины мужчины. Однако, манекенщица, которая не скрывает, что раньше по доброй воле числилась в любовницах у Бессона, жаждет наказания.

В октябре 2019 года она подала повторный иск. Как сообщает издание AFP со ссылкой на Франсуа Спинера, адвоката потерпевшей стороны, расследование возобновлено следственными органами.

В этом году Ван Рой не единственная, кто хочет затащить Бессона в суд. На него пожаловалось общество охотников из-за того, что режиссер, являясь сторонником защиты животных, отказывается убивать оленей в своем поместье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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