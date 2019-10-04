Украина рассматривает вариант полной блокады Донбасса

СЕГОДНЯ 22:51 2019-10-04T22:57:27+03:00

По сообщениям СМИ, Киев воплотит этот план, если в течение года ситуация на востоке страны не изменится

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СМИ стали известны подробности плана Украины по Донбассу. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, один из вариантов развития события – полная блокада ДНР: прекратить поставки электроэнергии, воды, тепла, ввести контроль на границе.

На такой шаг власти страны пойдут по версии источника, в случае, если конфликт в ДНР не решится в течение года. Это будет означать «досрочное замораживание конфликта». При этом киевские власти намерены выполнять условия, прописанные «Минским соглашением».

На этой неделе, напомним, была принята формула Штайнмайера. Подписание документа правительством Украины называют "прорывом", так далеко предшественник Зеленского, экс-президент Порошенко не заходил в выполнении "минских соглашений". Докумет определяет, что в ДНР необходимо провести выборы под наблюдением ОБСЕ, объявить амнистию всем участникам конфликтов.

ИСТОЧНИК KP.RU