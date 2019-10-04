2019-10-04T23:14:10+03:00
Общество

За пределы среднего класса россиян может отправить рождение детей

Эксперты вычислили, что доходы среднего класса в России падают с 2014 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Людей среднего класса больше всего в городах с численностью населения от 100 тысяч человек Фото ИТАР-ТАСС/ Денис ВышинскийЛюдей среднего класса больше всего в городах с численностью населения от 100 тысяч человек Фото ИТАР-ТАСС/ Денис Вышинский
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В России к среднему классу относят около 38 процентов населения, причем эксперты сообщают, что этот показатель снижается с 2014 года. Исследование РБК предоставили специалисты из Высшей школы экономики. Главным показателем сокращения численности группы «средний класс» стала зарплата, точнее, покупательская способность россиян. У 50,6 процентов представителей группы снизилась зарплата с 2014 года.

Это вызывает социальную напряженность, в пример исследователи приводят «бунт желтых жилетов во Франции». Средний класс определяют в числе прочего уровнем дохода, нижняя граница которого составляет 18,8 тысяч рублей. 82 процента имеют доходы выше указанного порога.

Больше всего людей, относящихся к среднему классу в городах с численностью выше 100 тысяч человек. Что касается соотношения полов, то мужчин в группе 51 процент, а женщин – 48,9.

- Шансы войти в ядро при наличии одного несовершеннолетнего ребенка падает в полтора раза, если же детей два и более — в четыре раза, - сообщают исследователи. - Еще один демографический риск — это выход на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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