2019-10-05T00:47:22+03:00
Политика

Киев надеется, что встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет в конце октября

Об этом заявил министр иностранных дел Украины
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Украины Вадим ПристайкоМинистр иностранных дел Украины Вадим ПристайкоФото: REUTERS
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В Киеве рассчитывают, что встреча лидеров стран «нормандской четверки»Россия, Германия, Франция и Украина – состоится уже совсем скоро, в конце этого месяца.

«Мы надеемся, что в конце октября будет «нормандский формат», = заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире украинского телевидения.

Между тем, в четверг, 3 октября, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сказал, что дата проведения саммита «нормандской четверки» в Париже пока не определена, однако, учитывая плотный рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре эта встреча вряд ли состоится, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске Киеву и представителям ЛНР и ДНР удалось подписать так называемую «формулу Штайнмайера», названную по имени предложившего пошаговый сценарий примирения в Донбассе бывшего главы МИД Германии, а ныне – президента ФРГ Франка-Вальтера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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