2019-10-05T01:31:12+03:00
Политика

Time: Трамп может предложить КНДР на три года снять санкции ООН вобмен на демонтаж центра в Йонбёне

Президент США уверен, что сможет убедить Организацию на время приостановить действие ограничений в отношении Пхеньяна
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп с северокорейским лидером Ким Чен ЫномПрезидент США Дональд Трамп с северокорейским лидером Ким Чен ЫномФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп может предложить Пхеньяну сделку: на три года снять с КНДР введенные Советом Безопасности ООН санкции в обмен на полную ликвидацию одного из самых крупных ядерных объектов в Северной Кореецентра Йонбен.

Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на свои источники в Белом доме. По данным собеседников издания, 1 октября на совещании Совета национальной безопасности (СНБ) помощники Трампа представили президенту предложения, как возобновить американо-северокорейские переговоры по денуклеаризации. Одна из идей – временно отменить запрет на поставки угля и текстиля, если Пхеньян согласится демонтировать свой ядерный центр в Йонбене. А если ООН откажется приостановить действие санкций, американцы перестанут следить за их соблюдением.

Источники Time утверждают, что Трампу это предложение очень понравилось. Причем, как подчеркивается в статье, к испытаниям баллистических ракет и разработкам подводных лодок в КНДР он никакого интереса не проявил.

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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