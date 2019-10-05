Time: Трамп может предложить КНДР на три года снять санкции ООН вобмен на демонтаж центра в Йонбёне

СЕГОДНЯ 01:22 2019-10-05T01:31:12+03:00

Президент США уверен, что сможет убедить Организацию на время приостановить действие ограничений в отношении Пхеньяна

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп может предложить Пхеньяну сделку: на три года снять с КНДР введенные Советом Безопасности ООН санкции в обмен на полную ликвидацию одного из самых крупных ядерных объектов в Северной Корее – центра Йонбен.

Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на свои источники в Белом доме. По данным собеседников издания, 1 октября на совещании Совета национальной безопасности (СНБ) помощники Трампа представили президенту предложения, как возобновить американо-северокорейские переговоры по денуклеаризации. Одна из идей – временно отменить запрет на поставки угля и текстиля, если Пхеньян согласится демонтировать свой ядерный центр в Йонбене. А если ООН откажется приостановить действие санкций, американцы перестанут следить за их соблюдением.

Источники Time утверждают, что Трампу это предложение очень понравилось. Причем, как подчеркивается в статье, к испытаниям баллистических ракет и разработкам подводных лодок в КНДР он никакого интереса не проявил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694586" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU