Time: Трамп может предложить КНДР на три года снять санкции ООН вобмен на демонтаж центра в Йонбёне
Президент США Дональд Трамп может предложить Пхеньяну сделку: на три года снять с КНДР введенные Советом Безопасности ООН санкции в обмен на полную ликвидацию одного из самых крупных ядерных объектов в Северной Корее – центра Йонбен.
Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на свои источники в Белом доме. По данным собеседников издания, 1 октября на совещании Совета национальной безопасности (СНБ) помощники Трампа представили президенту предложения, как возобновить американо-северокорейские переговоры по денуклеаризации. Одна из идей – временно отменить запрет на поставки угля и текстиля, если Пхеньян согласится демонтировать свой ядерный центр в Йонбене. А если ООН откажется приостановить действие санкций, американцы перестанут следить за их соблюдением.
Источники Time утверждают, что Трампу это предложение очень понравилось. Причем, как подчеркивается в статье, к испытаниям баллистических ракет и разработкам подводных лодок в КНДР он никакого интереса не проявил.
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.
ИСТОЧНИК KP.RU