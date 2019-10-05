Из сектора Газа в сторону Израиля запустили две ракеты

СЕГОДНЯ 01:45 2019-10-05T01:55:39+03:00

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа Фото: REUTERS

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В ночь на субботу, 5 октября, израильские военные зафиксировали запуск двух ракет из сектора Газа, сообщает Армия обороны Израиля, уточняя: ни один из этих снарядов территории еврейского государства не достиг.

«С территории Газы в сторону Израиля были запущены две ракеты, которые не пересекли границу с Израилем», - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Ситуация на границе с анклавом обострилась вечером в пятницу. В результате столкновений участников «Марша возвращения» с израильскими военными были ранены 54 палестинца, один погиб, передает РИА Новости со ссылкой а представителя министерства здравоохранения сектора Газа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с сентябре израильтяне и палестинцы неоднократно обменивались ударами. Так, в ответ на ракетные обстрелы со стороны анклава израильская авиация разбомбила несколько военных объектов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

ИСТОЧНИК KP.RU