Сенатор Сандерс перенес сердечный приступ и снова рвется в бой

СЕГОДНЯ 04:11 2019-10-05T04:20:10+03:00

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Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс, который борется с Джо Байденом за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года, на этой неделе попал в больницу с сердечным приступом, сообщает газета New York Times со ссылкой на предвыборный штаб сенатора.

Однако на больничной койке 78-летний политик провел меньше трех суток, в пятницу его уже выписали из клиники, и он тут же заявил, что отлично себя чувствует, готов продолжать предвыборную кампанию.

«После двух с половиной дней в госпитале я чувствую себя отлично и готов вернуться к работе», - приводит издание слова Берни Сандерса.

Газета уточняет, что пожилой демократ пожаловался на сильную боль в груди во время встречи с избирателями на мероприятии в Лас-Вегасе во вторник. Его экстренно доставили в госпиталь Desert Springs, где провели операцию на сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU