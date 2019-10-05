В Калифорнии школьница пришла на занятия с заряженным пистолетом

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-05T08:27:32+03:00

В США задержали пришедшую в школу с оружием ученицу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Калифорнийские полицейские задержали школьницу, которая пришла на занятия с заряженным пистолетом.

Инцидент произошел накануне в одном из средних образовательных учреждений американского города Хантингтон-Парк. Сотрудники школы изолировали девочку от остальных детей и не выпускали ее из помещения до приезда правоохранителей.

Прибывшие на место полицейские при обыске действительно обнаружили у подростка заряженное огнестрельное оружие. При этом сколько лет девочке, не уточняется.

Согласно данным телеканала ABC, школа вновь заработала уже к полудню.

Сайт kp.ru писал, что в американских образовательных учреждениях довольно часто происходят инциденты со стрельбой. В большинстве случаев не обходится без раненых и погибших. Однако бывает, что ученики приносят оружие на занятия просто ради забавы или из страха - просто чтобы защитить себя.

ИСТОЧНИК KP.RU