2019-10-05T08:27:32+03:00
Происшествия

В Калифорнии школьница пришла на занятия с заряженным пистолетом

Сотрудники учреждения изолировали подростка до приезда полиции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США задержали пришедшую в школу с оружием ученицуВ США задержали пришедшую в школу с оружием ученицуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Калифорнийские полицейские задержали школьницу, которая пришла на занятия с заряженным пистолетом.

Инцидент произошел накануне в одном из средних образовательных учреждений американского города Хантингтон-Парк. Сотрудники школы изолировали девочку от остальных детей и не выпускали ее из помещения до приезда правоохранителей.

Прибывшие на место полицейские при обыске действительно обнаружили у подростка заряженное огнестрельное оружие. При этом сколько лет девочке, не уточняется.

Согласно данным телеканала ABC, школа вновь заработала уже к полудню.

Сайт kp.ru писал, что в американских образовательных учреждениях довольно часто происходят инциденты со стрельбой. В большинстве случаев не обходится без раненых и погибших. Однако бывает, что ученики приносят оружие на занятия просто ради забавы или из страха - просто чтобы защитить себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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