Число жертв июльского пожара в японской студии аниме возросло до 36
Число жертв пожара, возникшего в анимационной компании Kyoto Animation в июле этого года, продолжает расти. Согласно данным полиции Киото, в больнице скончалась еще одна пострадавшая. Таким образом в результате поджога погибли уже 36 человек.
Еще свыше 20 пострадавших до сих пор остаются в медицинских учреждениях, передает агентство Kyodo.
Напомним, что утром 18 июля в офис Kyoto Animation проник 41-летний мужчина с двумя канистрами бензина. Он поджег трехэтажное здание и сам получил ожоги лица и груди. Всего же в момент инцидента внутри находились свыше 70 человек. Лишь нескольким десяткам из них удалось вовремя покинуть помещения.
Сайт kp.ru писал, что поводом для совершения преступления стала месть. Поджигатель уверял, что аниме-студия похитила его творческие идеи для некой новеллы.
В Киото подожгли студию анимэ.
ИСТОЧНИК KP.RU