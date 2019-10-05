2019-10-05T09:02:16+03:00
Происшествия

Число жертв июльского пожара в японской студии аниме возросло до 36

В больнице скончалась еще одна пострадавшая
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Здание студии в КиотоЗдание студии в КиотоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число жертв пожара, возникшего в анимационной компании Kyoto Animation в июле этого года, продолжает расти. Согласно данным полиции Киото, в больнице скончалась еще одна пострадавшая. Таким образом в результате поджога погибли уже 36 человек.

Еще свыше 20 пострадавших до сих пор остаются в медицинских учреждениях, передает агентство Kyodo.

Напомним, что утром 18 июля в офис Kyoto Animation проник 41-летний мужчина с двумя канистрами бензина. Он поджег трехэтажное здание и сам получил ожоги лица и груди. Всего же в момент инцидента внутри находились свыше 70 человек. Лишь нескольким десяткам из них удалось вовремя покинуть помещения.

Сайт kp.ru писал, что поводом для совершения преступления стала месть. Поджигатель уверял, что аниме-студия похитила его творческие идеи для некой новеллы.

В Киото подожгли студию анимэ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского
В США запретят въезжать мигрантам без медицинской страховки
В Калифорнии школьница пришла на занятия с заряженным пистолетом
Американская "экоактивистка" призвала есть детей и бомбить Россию
В МЧС рассказали, как отпугнуть агрессивных собак
Погода в Москве на 5 октября 2019 года: возможен дождь со снегом
Польский журналист обвинил США в выдумках о «российской угрозе»
Китай запустил в космос спутник дистанционного зондирования Земли
Эксперт прокомментировал слова Новака о цене за транзит газа через Украину
Генсек ООН призвал власти Ирака к диалогу с протестующими
В Эквадоре прекратилась забастовка водителей, парализовавшая страну
«Как смешно Лукашенко троллит Зеленского!»: Скабеева оценила оговорку о России
Сенатор Сандерс перенес сердечный приступ и снова рвется в бой
В США перевернулся автобус с инвалидами, пострадали 13 человек
В Германии два пожилых человека скончались из-за колбасы
Демократы в конгрессе запросили у Белого дома документы по Украине
Число жертв столкновений в Ираке возросло до 65
Из сектора Газа в сторону Израиля запустили две ракеты
Time: Трамп может предложить КНДР на три года снять санкции ООН в обмен на демонтаж центра в Йонбёне
Центр «Мой бизнес» откроется в Южно-Сахалинске в середине октября
Киев надеется, что встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет в конце октября
Власти Грузии призвали поскорее возобновить авиасообщение с Россией
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых по всей России
Американского посла из-за новых пошлин США вызвали в МИД Испании
За пределы среднего класса россиян может отправить рождение детей
Украина рассматривает вариант полной блокады Донбасса
Путин считает, что сдерживать Китай невозможно