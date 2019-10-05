Число жертв июльского пожара в японской студии аниме возросло до 36

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-05T09:02:16+03:00

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Число жертв пожара, возникшего в анимационной компании Kyoto Animation в июле этого года, продолжает расти. Согласно данным полиции Киото, в больнице скончалась еще одна пострадавшая. Таким образом в результате поджога погибли уже 36 человек.

Еще свыше 20 пострадавших до сих пор остаются в медицинских учреждениях, передает агентство Kyodo.

Напомним, что утром 18 июля в офис Kyoto Animation проник 41-летний мужчина с двумя канистрами бензина. Он поджег трехэтажное здание и сам получил ожоги лица и груди. Всего же в момент инцидента внутри находились свыше 70 человек. Лишь нескольким десяткам из них удалось вовремя покинуть помещения.

Сайт kp.ru писал, что поводом для совершения преступления стала месть. Поджигатель уверял, что аниме-студия похитила его творческие идеи для некой новеллы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720893" frameborder="0"></iframe> В Киото подожгли студию анимэ.

ИСТОЧНИК KP.RU