2019-10-05T09:45:09+03:00
Политика

Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент подчеркнул, что именно от педагогов зависит, смогут ли российские школы отвечать вызовам современности [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
5 октября празднуется День учителя5 октября празднуется День учителяФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником. Он заявил, что мудрость и мастерство педагогов всегда вызывали безграничное уважение, ведь именно от них зависит, смогут ли российские школы отвечать вызовам современности и оставаться одними из лучших в мире, а также выразил уверенность в достижении больших свершений в будущем.

"Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска. И сами постоянно развиваетесь, идете вперед. Важно, что в вашей среде целое созвездие молодых, ярких преподавателей и директоров школ", - сказал глава государства в ходе выступления, которое транслировал телеканал "Россия-24".

Напомним, что День учителя отмечается по всей стране 5 октября. Ученики дарят педагогам цветы, небольшие подарки и благодарят их за заботу.

Сайт kp.ru писал, что ранее ВЦИОМ провел опрос и выяснил, готовы ли россияне отказаться от этой традиции. Предлагалось направлять на благотворительность деньги, которые планировалось потратить на покупку букетов. Большинство респондентов идею поддержали.

Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24