Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-05T09:45:09+03:00

Президент подчеркнул, что именно от педагогов зависит, смогут ли российские школы отвечать вызовам современности [видео]

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Президент РФ Владимир Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником. Он заявил, что мудрость и мастерство педагогов всегда вызывали безграничное уважение, ведь именно от них зависит, смогут ли российские школы отвечать вызовам современности и оставаться одними из лучших в мире, а также выразил уверенность в достижении больших свершений в будущем.

"Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска. И сами постоянно развиваетесь, идете вперед. Важно, что в вашей среде целое созвездие молодых, ярких преподавателей и директоров школ", - сказал глава государства в ходе выступления, которое транслировал телеканал "Россия-24".

Напомним, что День учителя отмечается по всей стране 5 октября. Ученики дарят педагогам цветы, небольшие подарки и благодарят их за заботу.

Сайт kp.ru писал, что ранее ВЦИОМ провел опрос и выяснил, готовы ли россияне отказаться от этой традиции. Предлагалось направлять на благотворительность деньги, которые планировалось потратить на покупку букетов. Большинство респондентов идею поддержали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735989" frameborder="0"></iframe> Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя.

ИСТОЧНИК KP.RU