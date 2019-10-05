"Представьте себя на месте кружочка": В Сети обсуждают задачку для первоклашек
Решение некоторых школьных задач вызывает трудности даже у взрослых, что уж говорить об учениках. С такой же проблемой столкнулись родители первоклассника, которому поставили неуд за неверный ответ на вопрос.
Задание входило в проверочную работу по теме "пространственные и временные представления". Ребенка попросили нарисовать круг, а слева от него — квадрат. Школьник так и поступил, но учитель его ответ не засчитала. Педагог заявила, что, согласно условиям задачи, первоклассник должен был нарисовать квадрат справа от круга.
"Вот вы представьте себя на месте кружочка. Вы лежите на листке, и слева от вас лежит квадрат", - пояснила учительница.
Родители же решили, что для ребенка, который только пришел в школу, такие задачки с подвохом - немного чересчур.
"Если вы видите знак "Поворот на право запрещен", нужно ли себя представлять на месте этого и знака? И значит на самом деле, что запрещен поворот налево?", - написала мама одного из учеников в общий чат.
В комментариях недоумевающих родителей поддержали.
"Головой куда лежит кружочек? вверх? вниз? влево? вправо? а лицом вверх или вниз? Понапишут дегенеративных учебников, потом дети реально страдают", - прокомментировал пост на Pikabu пользователь под ником madalik.
"А вы проверьте действительно ли это "правильный ответ", - посоветовал другой комментатор.
Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее другая школьная задачка стала причиной развертывания самой настоящей войны пользователей в Сети. Мнения людей относительно верного ответа сильно разделились. А сможете ли вы решить математическое уравнение?
ИСТОЧНИК KP.RU