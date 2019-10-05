Трамп поручил сократить штат Совета национальной безопасности

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-05T11:12:12+03:00

Предполагается, что причиной стал скандал вокруг разговора президента с украинским коллегой

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности. Поручение было надо в конфиденциальном порядке и доведено до сотрудников СНБ исполняющим обязанности руководителя аппарата Белого дома Миком Малвэни и советником главы государства по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Источники агентства Bloomberg считают, что причин могло быть несколько. Одни связывают сокращение с штата с приходом О'Брайена на место Джона Болтона, а другие - со скандалом вокруг телефонного разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Сайт kp.ru писал, что американского лидера обвинили в оказании давления на своего коллегу. Якобы он заставлял его возобновить расследование в отношении Джо Байдена и его сына в обмен на предоставление военной помощи. Соответствующая жалоба поступила от анонима в ЦРУ, после чего стенограмма беседы была опубликована с целью прояснить ситуацию.

Кто именно "настучал" на Трампа не разглашается, но сам президент уверен, что этот человек - разведчик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU