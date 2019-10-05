2019-10-05T11:12:12+03:00
Политика

Трамп поручил сократить штат Совета национальной безопасности

Предполагается, что причиной стал скандал вокруг разговора президента с украинским коллегой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности. Поручение было надо в конфиденциальном порядке и доведено до сотрудников СНБ исполняющим обязанности руководителя аппарата Белого дома Миком Малвэни и советником главы государства по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Источники агентства Bloomberg считают, что причин могло быть несколько. Одни связывают сокращение с штата с приходом О'Брайена на место Джона Болтона, а другие - со скандалом вокруг телефонного разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Сайт kp.ru писал, что американского лидера обвинили в оказании давления на своего коллегу. Якобы он заставлял его возобновить расследование в отношении Джо Байдена и его сына в обмен на предоставление военной помощи. Соответствующая жалоба поступила от анонима в ЦРУ, после чего стенограмма беседы была опубликована с целью прояснить ситуацию.

Кто именно "настучал" на Трампа не разглашается, но сам президент уверен, что этот человек - разведчик.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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