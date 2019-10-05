Обсудили международную кооперацию и экспорт: в Самаре завершилась деловая часть форума Volga Investment Summit

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-05T11:08:20+03:00

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В пятницу, 4 октября, в Самарской области завершилась деловая часть международного форума Volga Investment Summit. Последней темой, которой эксперты обсудили в рамках панельных дискуссий, стала международная кооперация и экспорт. На заседании этой сессии участники поделились мнениями о продвижении российской продукции АПК на рынки стран Юго-Восточной Азии и эффективность господдержки этого направления, которая является одним из национальных проектов страны. Согласно указу президента Владимира Путина, к 2024 году объем экспорта в сфере АПК должен достичь 45 млрд рублей. Работа в этом плане уже активно ведется.

- Те цифры выполнения указа, которые мы видим сейчас, более чем оптимистичны. Это касается в первую очередь Самарской области. По итогам первого полугодия текущего года рост по АПК составил 32%. Это очень хороший показатель, и мы видим в этом определенную заслугу нашего регионального подразделения РЭЦ, - подчеркнул руководитель проекта по поддержке экспорта АПК Российского экспортного центра Денис Казанников.

Государственная поддержка предприятий, которые отправляют продукцию на экспорт, выражается в создании для них благоприятных условий работы. Благодаря участию в госпрограмме эти организации могут воспользоваться различными формами поддержки из федерального бюджета вплоть до 2024 года. Так, предприятиям обещают помочь в возмещении затрат, связанных с развитием экспорта. Речь идет о поддержке в сфере логистики, сертификации, кредитов и обучении. Также оптимальные условия для развития предприятий-экспортеров создает и таможня. С сентября прошлого года отменены сборы за совершение таможенных операций при экспорте. Вывозные пошлины приходится платить только на единичные товары.

ИСТОЧНИК KP.RU