Гидрометцентр: зима в России становится короче

СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-05T11:19:42+03:00

Только в Москве средние январские температуры повысились на два градуса

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Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, а летний, наоборот, увеличивается. Также уменьшается промежуток времени между периодами, когда температура становится устойчиво отрицательной и устойчиво положительной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, только в Москве средние январские температуры повысились на целых два градуса. Летние показатели тоже растут, но не так стремительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU