2019-10-05T12:41:15+03:00
Политика

Венгрия массового изымает выданные украинцам паспорта

Многие заявители подделывали документы с целью получения гражданства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Власти Венгрии массово изымают паспорта, ранее выданные гражданам Украины. Об этом сообщил бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

Согласно его данным, поводом для таких действий стала выявленная подделка документов. Многие заявители просто покупали справки о том, что их предки жили на территории Закарпатья в те времена, когда регион принадлежал Венгрии и Австро-Венгрии.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опубликовано видео стрельб вертолетов Ка-52 «Аллигатор»
Против Трампа готов выступить еще один разведчик США
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Число погибших в ходе протестов в Ираке достигло 72 человек
Эрдоган: Турция может начать операцию в Сирии в ближайшие дни
Гидрометцентр: зима в России становится короче
Обсудили международную кооперацию и экспорт: в Самаре завершилась деловая часть форума Volga Investment Summit
Не менее 14 человек пострадали при подрыве гранаты в Кашмире
Трамп поручил сократить штат Совета национальной безопасности
"Представьте себя на месте кружочка": В Сети обсуждают задачку для первоклашек
Врачи рассказали, что действительно означает термин "второе дыхание"
Российский телеведущий объяснил, зачем нужно обсуждать Украину
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД
Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского
Число жертв июльского пожара в японской студии аниме возросло до 36
В США запретят въезжать мигрантам без медицинской страховки
В Калифорнии школьница пришла на занятия с заряженным пистолетом
Американская "экоактивистка" призвала есть детей и бомбить Россию
В МЧС рассказали, как отпугнуть агрессивных собак
Погода в Москве на 5 октября 2019 года: возможен дождь со снегом
Польский журналист обвинил США в выдумках о «российской угрозе»