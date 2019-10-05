Венгрия массового изымает выданные украинцам паспорта

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-05T12:41:15+03:00

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Власти Венгрии массово изымают паспорта, ранее выданные гражданам Украины. Об этом сообщил бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

Согласно его данным, поводом для таких действий стала выявленная подделка документов. Многие заявители просто покупали справки о том, что их предки жили на территории Закарпатья в те времена, когда регион принадлежал Венгрии и Австро-Венгрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU