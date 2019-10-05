2019-10-05T13:19:05+03:00
Политика

Путин позвонил Эмомали Рахмону, чтобы поздравить с днем рождения

Президент России "тепло" пообщался со своим таджикским коллегой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин позвонил своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону, который в эту субботу, 5 октября, празднует день рождения. Российский глава "тепло" поздравил политика с 67-летием. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На сайте президента уточняется, что ранее Владимир Владимирович также направил Рахмону телеграмму с поздравлениями.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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