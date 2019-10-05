Полиция объявила совладельца "Теремка" в розыск
Роману Фуксу заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
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Полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса. В Таганском суде сообщили, что следствие просит заочно арестовать бизнесмена-девелопера, который проходит по делу о строительстве дома на Мытной улице в Москве.
"Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", - сказал близкий к следствию источник агентства ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU