Наркоторговцы спасли преследовавших их полицейских в Испании

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-05T14:26:50+03:00

Катер правоохранителей перевернулся во время погони. На выручку им пришли сами беглецы

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Испанские наркоторговцы спасли сотрудников Гражданской гвардии, которые преследовали их у берегов провинции Малага. Катера полицейских и беглецов столкнулись, в результате чего трое правоохранителей оказались в воде.

Наблюдавшие на ситуацией с вертолетов гвардейцы расценили ситуацию, как опасную для жизни своих коллег, и с помощью микрофона призвали наркоторговцев помочь им.

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ИСТОЧНИК KP.RU