2019-10-05T14:26:50+03:00
В мире

Наркоторговцы спасли преследовавших их полицейских в Испании

Катер правоохранителей перевернулся во время погони. На выручку им пришли сами беглецы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Испанские наркоторговцы спасли сотрудников Гражданской гвардии, которые преследовали их у берегов провинции Малага. Катера полицейских и беглецов столкнулись, в результате чего трое правоохранителей оказались в воде.

Наблюдавшие на ситуацией с вертолетов гвардейцы расценили ситуацию, как опасную для жизни своих коллег, и с помощью микрофона призвали наркоторговцев помочь им.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ВКС России рассказали, как быстро смогут ответить на ядерный удар
Секрет красивой кожи - в еде: названы восемь омолаживающих продуктов
Полиция объявила совладельца "Теремка" в розыск
Путин позвонил Эмомали Рахмону, чтобы поздравить с днем рождения
Опубликовано видео стрельб вертолетов Ка-52 «Аллигатор»
Против Трампа готов выступить еще один разведчик США
Венгрия массового изымает выданные украинцам паспорта
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Число погибших в ходе протестов в Ираке достигло 72 человек
Эрдоган: Турция может начать операцию в Сирии в ближайшие дни
Гидрометцентр: зима в России становится короче
Обсудили международную кооперацию и экспорт: в Самаре завершилась деловая часть форума Volga Investment Summit
Не менее 14 человек пострадали при подрыве гранаты в Кашмире
Трамп поручил сократить штат Совета национальной безопасности
"Представьте себя на месте кружочка": В Сети обсуждают задачку для первоклашек
Врачи рассказали, что действительно означает термин "второе дыхание"
Российский телеведущий объяснил, зачем нужно обсуждать Украину
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД
Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского
Число жертв июльского пожара в японской студии аниме возросло до 36
В США запретят въезжать мигрантам без медицинской страховки
В Калифорнии школьница пришла на занятия с заряженным пистолетом
Американская "экоактивистка" призвала есть детей и бомбить Россию
В МЧС рассказали, как отпугнуть агрессивных собак
Погода в Москве на 5 октября 2019 года: возможен дождь со снегом
Польский журналист обвинил США в выдумках о «российской угрозе»