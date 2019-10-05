Наркоторговцы спасли преследовавших их полицейских в Испании
Катер правоохранителей перевернулся во время погони. На выручку им пришли сами беглецы
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Испанские наркоторговцы спасли сотрудников Гражданской гвардии, которые преследовали их у берегов провинции Малага. Катера полицейских и беглецов столкнулись, в результате чего трое правоохранителей оказались в воде.
Наблюдавшие на ситуацией с вертолетов гвардейцы расценили ситуацию, как опасную для жизни своих коллег, и с помощью микрофона призвали наркоторговцев помочь им.
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ИСТОЧНИК KP.RU